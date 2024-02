Falece Arquimedes Neves aos 80 anos

Faleceu na madrugada deste sábado (17), às 1h30, na Casa de Saúde Unimed, aos 80 anos, o Sr. Arquimedes Neves, o “Nei Neves”. Ele deixa a esposa Maria Jesuína Gallo Neves e os filhos: Ana Paula, Maria Cristina, casada com Renato Ganzotto e Luiz Henrique, casado com Gislaine, além dos netos João Pedro, Luiz Arthur, Rafael, Vinícius e Amanda. Nei deixa ainda a sua mãe Zulmira Ribeiro das Neves.

Nascido em 23/02/1.943, na cidade de Olímpia/SP, residia em Votuporanga desde agosto de 1.946. Ele, como dizia, se considerava um votuporanguense de coração, corpo e alma. Graduado em Ciências Econômicas (1975), em Administração de Empresas (1982) e em Ciências Jurídicas e Sociais (2.003). Foi vereador no período de 1.989 a 2.000, sendo que em 1.994, foi Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Aposentado da CESP (Companhia Enérgica de São Paulo S/A), onde trabalhou entre 06/08/1.961 a 19/03/1.992. Foi articulista do Diário de Votuporanga onde ocupava um espaço na segunda página, com aparições todos os sábados, desde meados de 2.005. Em 30/04/2.016 completou o artigo de número 500 de artigos publicados e por isso recebeu da Câmara de Vereadores local, uma comenda intitulada como Voto de Congratulação, pelos 500 artigos publicados, em 16/05/2.016. No momento Arquimedes Neves, já havia escrito e publicado aproximadamente 800 artigos e atualmente exercia a função de Advogado.Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga, local de onde sairá o féretro para o Cemitério Municipal neste sábado (17) às 16h.