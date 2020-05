Faleceu no ultimo dia 03, (domingo), em São Paulo, aos 95 anos a Sra. Maria de Lourdes Carneiro Perri. Ela, que era viúva de Caetano Perri Junior, deixa os filhos: Ella Rita, Eduardo, Silvana e Rogéria. Maria de Lourdes Carneiro Perri residiu em Votuporanga na década de 60 onde atuou como professora no Instituto de Educação Dr. José Manoel Lobo. Seu corpo foi velado e sepultado no ultimo dia 03 às 17h no Cemitério Morumbi em São Paulo.