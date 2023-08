Falece aos 92 anos o Sr. Walter Cavalleri

Faleceu no ultimo dia 13 de agosto, às 13h30, na Casa de Saúde Unimed de Votuporanga, aos 92 anos, o Sr. Walter Cavalleri. Viúvo de Cândida Clara Arantes Cavalleri (in memória), deixa os filhos: Katia Arantes Cavalleri Zoccal, casada com Ricardo Zoccal e Carlos Eduardo Arantes Cavalleri, casado com Gisele da Xadinha Cavalleri, além dos netos Rafael da Xadinha Cavalleri, Ricardo Cavalleri Zoccal e João Pedro Cavalleri Zoccal.

Natural de Uchoa, agropecuarista, veio para Votuporanga com sua família no ano de 1944. Seu corpo foi velado no Velório Sagrado Coração de Jesus e sepultado no Cemitério Municipal de Votuporanga, no dia 14 de agosto, às 9h.

CONVITE MISSA DE 7º DIA

A Família de Walter Cavalleri, agradece as manifestações de pesar recebidas e convida familiares, amigos e pessoas religiosas para a Missa de 7º Dia em intenção de sua alma, neste sábado (19), às 19h, na Igreja são Bento. Aos que se fizerem presentes, antecipa agradecimentos.