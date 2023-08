Falece aos 91 anos Paulo Ramalho Matta

Faleceu na noite da última quinta-feira (24), às 18h, aos 91 anos, o Sr. Paulo Ramalho Matta. Ele deixa a esposa Terezinha Seixas Matta e os filhos Poliana Seixas Matta, Terezinha Seixas Matta, Carlos Eduardo Ramalho Matta e Paulo Ramalho Matta Júnior; os netos Sofia Matta, Bruno Merloti Matta e Bianca Matta, além do bisneto Bernardo Matta.

Paulo Ramalho Matta, que era Farmacêutico, foi proprietário da Farmácia Multidrogas, que fica na Rua Amazonas com a Rua Ceará e cultivava orquídeas, pratica que exerceu durante muitos anos. Matta chegou a Votuporanga quando a cidade possuía apenas 500 habitantes, veio com sua mãe e nove irmãos. Matta figura com um dos pioneiros de Votuporanga, tanto que seu nome está eternizado no obelisco que fica na Praça Fernando Costa (Catedral) e que homenageia as tradicionais famílias de Votuporanga.

Paulo Ramalho Matta foi velado e sepultado na tarde de hoje em Votuporanga.