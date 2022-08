Faleceu no último dia 22, aos 91 anos, o dentista José Jaime Capelletti. Ele deixou a esposa Anna Rosa Cappelletti, as filhas Rosana e Rosely Cappelletti, além dos netos: Marcella, Rodrigo, Geraldo e Antonio.

Nascido em São Pedro em 02/06/1931, formou-se em Odontologia na Faculdade de Araraquara em 1956; graduou-se professor na faculdade de biologia de Votuporanga em 1968. Jaime Capeletti foi velado no Velório Municipal e sepultado no Cemitério local no último dia 22, às 17h.