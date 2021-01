Falece aos 87 anos a Sra. Maria Aparecida de Jesus

Faleceu neste sábado às 1h15 na Santa Casa, aos 87 anos, a Sra. Maria Aparecida de Jesus. Ela deixa os filhos Sônia de Jesus Paulino, casada com Luiz Henrique Contreiras, Silvia Cássia de Jesus Paulino, Cláudia de Jesus Paulino, Gerson Paulino Caparroz Filho, casado com Fabiana Gotardo Caparroz e Jordão de Jesus Paulino, além de 10 netos e 3 bisnetas. Católica, frequentava a Catedral Nossa Senhora Aparecida. Natural de Bady Bassitt era uma das proprietárias da Fazenda dos Portugueses no município de Nhandeara e teve como ultimo endereço a rua Pernambuco 3716. Seu corpo esta sendo velado no Velório Municipal e será sepultada, às 17h, deste sábado no Cemitério Municipal de Votuporanga.