Falece aos 86 anos o Sr. Mauro Giolo

Faleceu neste sábado (30) na Santa Casa de Misericórdia aos 86 anos o Sr. Mauro Giolo. Ele deixa a esposa Conceição Camaroto Giolo e os filhos: Aguinaldo Giolo, casado com Cláudia; Adilson Giolo, casado com Flávia; Sidney Giolo, casado com Priscila; Aldenir Giolo, casada com Pedro; Zenaide Giolo, casada com Luis Toshio, Zilda Giolo, casada com Paulo, a nora Elizabeth, viúva de Otávio, além de 14 netos e 6 bisnetos. Aposentado, católico, frequentava a Igreja São Bento. Seu corpo será velado neste sábado (30), a partir das 21h, no Velório Sagrado Coração de Jesus, que fica na Avenida República do Líbano, 1722. O sepultamento acontece neste domingo (01/10), às 14h.