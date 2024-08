Falece aos 86 anos o Sr. José Mantovan

Faleceu na madrugada deste sábado (03/08) aos 86 anos o Sr. José Mantovan. Ele, que era viúvo de Sirlei Maria Campos Mantovan, deixa os filhos: Sergio Henrique, casado com Sandra Regina Rodrigues; Jean Marcelo Mantovan e Monica Regina Mantovan, além dos netos Theo Eduardo e Otto Lorenzo. Natural de Mirassol (SP), residia em Votuporanga desde o inicio dos anos 60, quando veio para administrar a antiga Casa de Couros e Sapataria Colmeia, da qual se tornaria sócio mais tarde. A partir de 1974 integrou a equipe das Lojas Mahfuz, loja onde se tornou gerente até o final dos 90. Foi proprietário da loja Manpel, na rua Padre Izidoro Paranhos, até a sua aposentadoria. O velório aconteceu neste sábado no Cemitério Parque Jardim das Flores e o sepultamento ocorreu às 16 horas no mesmo local.