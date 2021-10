Falece aos 86 anos Aline de Araújo Pinto

Faleceu na tarde desta terça-feira (26), às 14h30, em Uberlândia (MG), aos 86 anos, a Sra. Aline Cleuffi Morgantini de Araújo Pinto. Ela, que era viúva de Léo de Araújo Pinto, deixa a filha Simone de Araújo Pinto e Marcelo de Araújo Pinto, já falecido, além de 4 netos e três bisnetos.

D. Aline, que foi bibliotecária por quase 20 anos na Escola Piconzé em Votuporanga, terá seu corpo transladado para Votuporanga onde será velada nesta quarta-feira (27), no Velório Aldo Zara e será sepultada no Cemitério Municipal, as 14h.