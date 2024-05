Falece aos 85 anos o professor Dr. Armando Raphael D’Avoglio

Faleceu nesta segunda-feira (13), às 13h55, na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, aos 85 anos, o professor Dr. Armando Raphael D’Avoglio. Ele deixa a esposa Marlene Orlandi D’Avoglio, os filhos Vânia Regina Orlandi D’Avoglio, casada com Anselmo de Almeida; Adriano Cesar Orlandi D’Avoglio, Alessandra Mara Orlandi D’Avoglio Pastore, casada com Flavio Augusto Pastore e Luciana Paula Orlandi D’Avoglio Domingues, casada com Marson Camacho Domingues, além dos netos: Amanda, Luis, Juliane, Ana Júlia, Giovanna, Arthur, Rafael e Gabriel.

Natural de Dourado (SP), veio para Votuporanga em 1962, tendo-se casado no dia 13 de julho de 1963. Formado como Mestre em Matemática pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) de São Paulo, tinha também formação acadêmica em Direito e Engenharia Civil.

O Dr. Armando foi o primeiro Reitor da Unifev, além de ter sido presidente por dois mandatos da FEV (Fundação Educacional de Votuporanga) e diretor da FACICA. Participou do quadro de associados do Rotary Club Votuporanga e do Lions Club de Votuporanga. Era sócio proprietário da Villagio Turismo.

Em sua longa ficha de serviços ainda consta que ele foi presidente da APUV (Associação dos Professores Universitários de Votuporanga), presidente do SINPRO (Sindicato dos Professores e Auxiliares de Administração Escolar de Votuporanga, presidente da SEARVO (Sociedade dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Votuporanga, além de ter lecionado na Escola Manoel Lobo, Faculdade de Jales, EVE e Unifev. Maçon, foi membro ela Loja Brisas Suaves n. 3739, Oriente de Votuoranga. Católico, frequentava a Paróquia Santa Luzia.

Seu corpo será velado nesta terça-feira (14) a partir das 8h no Velório Sagrado Coração, que fica na Avenida República do Líbano, 1722, no bairro Cidade Nova, nesta cidade; e o seu sepultamento acontece, às 15h, no Cemitério e Crematório Jardim das Flores, na Rodovia Péricles Bellini, KM 129, zona urbana de Votuporanga.