Falece aos 85 anos o médico Miguel Zeitune Leão

Faleceu neste sábado (25) às 19h, no Hospital Unimed de Votuporanga, aos 85 anos, o médico Miguel Elias Zeitune. Ele deixa a esposa Zilma Ferreira da Silva Zeitune e os filhos Marcelo Marin Zeitune, Monica Marin Zeitune e Melina Marin Zeitune, além de enteados e netos. Nascido na cidade de Juruaia (MG) em 15 de abril de 1936. Formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP) tinha como especialidades a Psiquiatria e Medicina de Tráfego.

Miguel Zeitune, que era filho do saudoso casal Jamilo Elias Zeitune e Leonor Leão Zeitune, veio para Votuporanga em janeiro de 1954, com 18 anos, proveniente de Américo de Campos, município onde residiu de 1940 a 1954, residiu também em Cuiabá (MS) entre os anos de 1982 a 1987.

Miguel Zeitune foi vice-prefeito de Pontes Gestal na gestão de 1993/96. Em Votuporanga, foi um dos fundadores do Clube dos 40, entidade que presidiu em 1968. Rotariano, foi admitido no Rotary Club Votuporanga em 1988, sendo presidente no mandato de 1992/93, além de ter sido Governador Assistente do Distrito 4480, de 1997 a 1998. Também participou da diretoria do Votuporanga Clube, sendo Conselheiro Fiscal.

Miguel Zeitune Leão recebeu o Titulo de Cidadão Votuporanguense em outubro de 2016, através do Decreto Legislativo numero 15, de autoria do vereador Jose Antonio Pereira dos Santos, o `Colinha`. Anteriormente, recebeu a mesma homenagem na cidade Pontes Gestal, em dezembro de 2014.

O velório teve inicio neste domingo às 7h (26) no novo espaço da Funerária Sagrado Coração, que fica na avenida República do Líbano. O sepultamento esta previsto para às 14h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.