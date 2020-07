Falece aos 84 anos Carlos Márcio de Castro Junqueira

Faleceu nesta terça-feira (7), em Goiânia (GO), aos 84 anos, o advogado Carlos Márcio de Castro Junqueira. Viúvo, ele deixa os filhos: Márcia Cristina, Silvia Helena, Carlos Márcio Filho (in memorian), Sérgio Ricardo e Ricardo Augusto. Natural de Rio Preto, nascido no dia 17 de fevereiro de 1936, formado em Direito, veio para Votuporanga em 1950 para trabalhar como Procurador na Prefeitura.

Carlos Márcio foi um dos maiores incentivadores da AAV (Associação Atlética Votuporanguense), sendo um dos fundadores da Alvinegra em 1954, participou de todas as diretoras da agremiação. Foi presidente do time de 1977 a 1982, sagrando-se campeão da Divisão Intermediaria em 77.

Foi Oficial Maior do Cartório de Estrela d’Oeste e na década de 90 mudou-se definitivamente para Goiânia (GO) para morar com uma das filhas. Ativo, ainda advogava e era atual sindico do prédio em que residia.

Uma das filhas de Carlos Márcio disse ontem ao Diário que o seu desejo quando morresse era ser cremado e que suas cinzas fossem jogadas no Estádio Plinio Marin