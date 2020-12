Falece aos 82 anos Isabel de Oliveira

Faleceu nesta quinta-feira (17), às 11h30 no Hospital Santa Helena, em São José do Rio Preto, a Sra. Isabel de Oliveira. Ela, que era viúva Leonildo Butignolli, deixa as filhas: Sandra Elly Butgnolli Benetti, casada com João Benetti e Claudia de Oliveira Butignolli Castelhone, casada com Romualdo Castelhone, as netas Gabriela Butignolli Benetti e Isabella Butignolli Castelhone, além da bisneta Sophia Castelhone Peixoto. Isabel de Oliveira também deixa os irmãos: Jacira, Maria Helena, João Bosco, Álvaro, Plineo (falecido), Irineu (falecido) e Geraldo (falecido). Professora aposentada foi filha de Lino Domingues de Oliveira, um dos primeiro fiscais de rendas de Votuporanga.

Residiu em Votuporanga, Marília e ultimamente morava em São José do Rio Preto. Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal e será sepultada nesta sexta-feira (18) no Cemitério Municipal de Votuporanga, às 9h.