Faleceu neste sábado (14), aos 82 anos, a Sra. Marisa Helena Mantovani. Ela, que era viúva de Dagoberto Mira Alves, o ‘Dago’, falecido no último dia 11; Viveram um namoro de aproximadamente 60 anos. Ela era professora aposentada e figura entre uma das primeiras a lecionar na Escola Piconzé. Seu corpo está sendo velado neste sábado no Velório Municipal, local de onde sairá o féretro para o seu sepultamento no Cemitério Municipal de Votuporanga, às 14h.