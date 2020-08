Falece aos 81 anos Clarice Benini

Faleceu nesta quinta-feira (27) aos 81 anos, em Blumenau (SC), a Sra. Clarice Do Carmo Ferreira Benini. Ela, que era viúva de Lidai Benini, deixa os filhos: Murilo Benini, casado com Luciane C. Benini; Leandro Benini, casado com Patrícia M. Benini; Marco Túlio Ferreira; André Luis Ferreira, casado com Fabíola Ferreira e Marcelo Ferreira, além dos netos: Vanda Souza, Camila Benini, Danilo Benini, Isabela Benini, Felippe Benini, Bruna Benini, Lucas Ferreira, Thiago Ferreira, Ana Flavia Ferreira, Maria Clara Ferreira e Lis Ferreira.

Clarice Benini era professora de ensino fundamental e foi em Votuporanga que constituiu sua família com o marido Lidai Benini, que era funcionário do Banco do Brasil. Espírita, manteve um trabalho voluntário como presidente durante 30 anos, da Creche Irmã Elvira de Votuporanga. Antes de ir morar com o filho mais velho (Murilo) em Blumenau (SC) ela teve como seu último endereço a Rua Tocantins, 661.

Dona Clarice faleceu às 0h25 de Covid-19 e tinha comorbidades, c doença de Parkinson. Seu corpo foi sepultado nesta quinta-feira (27), às 17h, no Cemitério São José de Blumenau (SC).