Falece aos 80 anos o Sr. Antônio Luiz Dráuzio Fuscaldo

Faleceu nesta terça-feira (24), às 20h, no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, o Sr. Antônio Luiz Dráuzio Fuscaldo. Ela deixa a esposa Aparecida Maria Basso Fuscaldo e os filhos: Helcio Fuscaldo, casado com Vanda Camargo Fuscaldo e Eliana Fuscaldo (in memorian), além dos netos: Pedro, Debora, João Pedro e Vinicius.

Natural de São Paulo, comerciante, chegou a Votuporanga em 1986 quando comprou a loja Nutrial Rações, empresa que moldou a sua maneira. De doutrina Espírita, teve como seu ultimo endereço a Rua Uruguai, 4217.

Seu corpo foi velado entre familiares nesta terça e quarta-feira no Rosa Mística Cemitério e Crematório, mesmo local que foi sepultado nesta quinta (25) às 10h30.