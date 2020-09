Faleceu na madrugada desta segunda-feira (21), aos 77 anos a Sra. Maria Helena Boschini Trindade. Ela deixa o marido Arnaldo José Santa Fé Trindade e as filhas Sonia Rosicler e Giovanna Nayra, genros e netos. Natural de Sales, teve como seu último endereço a Avenida Angelo Bimbato, em anexo a tradicional casa de shows “Forrozão do Santa Fé”. Seu corpo foi velado nesta segunda-feira no Velório Municipal de onde saiu o féretro para o cemitério Municipal, às 15h.