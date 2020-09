Falece aos 72 anos Vanderley Meneguete

Faleceu na madrugada deste sábado (19), na Santa Casa de Votuporanga, aos 72 anos o Sr. Vanderley Meneguete. Ele, que era viúvo de Sueli Aparecida Esteves, deixa as filhas Tatiana Esteves Meneguete (in memorian) e Graziele Esteves Meneguete, além da neta Helena Esteves Salgado. Natural de Votuporanga, católico, teve como seu último endereço a Rua João Agarde Bernardo, 3836 – Monte Verde – Votuporanga.

Meneguete era aposentado, mais trabalhou durante 32 anos na Rádio Clube AM de Votuporanga entre as décadas de 60, 70 e 80. Ele foi responsável pela parte técnica da Emissora nas transmissões dos jogos da A.A.V. (Associação Atlética Votuporanguense), além de ter sido técnico de áudio por mais de 35 anos.

Repercussão

Diretores da Clube e FM e Diário de Votuporanga, estão sensibilizados com o passamento desse antigo colaborador. Por outro lado, radialistas que passaram pela Emissora registraram seus sentimentos:

Luiz Carlos Bordoni (Goiânia): “Perdi um grande amigo. Simples, calmo, ótimo companheiro de trabalho. Foi discípulo do Jonas Rosa. Éramos uma família na Rádio Clube. Que Deus o acolha e abençoe a sua família”.

Natal Rosa (Votuporanga): “Meus profundos sentimentos à família do Vanderley, um grande amigo, trabalhamos muitos anos juntos; uma grande perda, mas é o caminho de cada um de nós. Meneguete era uma grande figura e um competente profissional.”

Cacá Magrini (Mirassol): “Notícia lamentável, tinha grande estima e consideração pelo Meneguete, trabalhamos juntos na Clube no final da década de 80, triste perda, pessoa e profissional excelente, eu gostava muito dele. Com certeza sua chegada no céu alegrará muitos que lá estão. E para nós ficam as lembranças de um cara super gente boa, companheiro humilde, qualidades que faltam em muitos da nossa área.”

Antonio Margiotti (Votuporanga): “Foram 20 anos juntos Margiotti, Orlando Ribeiro, Carlos Alberto e Vanderlei Meneguete”.

Beto Farofa: “Trabalhei com ele na Clube 15 anos excelente pessoa. Que Deus o receba num bom lugar”.

Profissionais como Rodrigo de Campos, José Eustáquio Ferraz (J. Ferraz), Nini Maravilha, entre outros, também lamentaram a morte do amigo.

Vanderley Meneguete é velado na tarde deste sábado (19) no Velório Municipal de Votuporanga, local, de onde sairá o féretro, às 16h30, para sepultamento às 17h no Cemitério Municipal de Parisi.