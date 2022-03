Falece aos 71 anos o engenheiro Marco Antonio Bolzan Beretta

Faleceu neste sábado (12), aos 71 anos, em Barretos, o engenheiro civil Marco Antonio Bolzan Beretta. Ele deixa a esposa Cristina de Paula Beretta e os filhos Marcelo e Rodrigo de Paula Beretta, além dos irmãos Fernando Bolzan Beretta e Fabio Bolzan Beretta. Marcos Beretta era filho do saudoso casal Herculano Beretta e Maria Aparecida Bolzan Beretta. Marco Antonio Bolzan Beretta, além de ter sido secretário municipal de Obras foi superintendente da SAEV Ambiental. Seu corpo será transladado daquela cidade na madrugada deste domingo (13) para Votuporanga. O velório irá acontecer no espaço da Funerária Sagrado Coração, que fica na avenida República do Líbano, próximo ao Cemitério Municipal de Votuporanga, a partir das 7h deste domingo.