Faleceu ontem (1), no Hospital Unimed de Votuporanga, o médico ANTONIO LUIS DE MENDONÇA COELHO, aos 68 anos. Ele atuou por 7 anos em Votuporanga no Núcleo de Atenção à Saúde no Consultórios Municipais do Paineiras, São João e Cecap.

Seu corpo foi velado neste sábado (2) em Rio Preto e foi cremado às 17h Crematório Parque Jardim da Paz