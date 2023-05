Faleceu neste sábado (13) em Votuporanga, aos 68 anos, o Sr. Antônio Corte Rebouças. Ele deixa a esposa Bia Saraiva e os filhos: Thiago Rebouças (Jajá do Lava Rápido da Rua Javari), Jéssica Cristina Rebouças e Janaina Rebouças.

Seu corpo está sendo velado no Velório Sagrado Coração, que fica na Avenida República do Líbano e o seu sepultamento acontecerá neste domingo (14), às 15h, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva” em Votuporanga.