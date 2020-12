Falece aos 65 anos em Votuporanga o publicitário Paulo Habimorad

Faleceu na tarde desta segunda-feira (21), às 14h, na Santa Casa de Votuporanga, aos 65 anos, completados ontem, o Sr. Paulo Habimorad. Paulão Pateta, como era carinhosamente chamado deixa a esposa Cecília. Publicitário, era pós graduado em comunicação propaganda e marketing pela EMBRAPE – UNIFEV. Paulão era também diretor da Rádio Comunitária Nossa FM e atualmente atuava como corretor de imóveis na Madrid Imóveis.

A Santa Casa de Votuporanga informou que P. H,. 65 anos, deu entrada no Pronto Socorro destinado aos pacientes com sintomas gripais, no dia 19/12/2020 às 15h15. Passou por atendimento médico, ficou internado, mas infelizmente veio a óbito nesta segunda-feira (21/12), às 14h.

Com suspeita de Covid -19, o corpo de Paulo Habimorad não foi velado, somente sepultado sem acompanhamento, nesta segunda-feira (21), às 17h no Cemitério e Crematório Rosa Mística.