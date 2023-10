Falece aos 64 anos, Gerson Souza dos Santos

Faleceu nesta sexta-feira (20), aos 64 anos, o Sr. Gerson Souza dos Santos. Ele deixa a esposa Vilma Pereira dos Santos e os filhos: Ronni Cristhian Pereira dos Santos, Taise Michelli Pereira dos Santos, Alex Renato Pereira dos Santos e Gerson Sousa dos Santos Junior (Gerson Pneus). Natural de Votuporanga, Gerson Souza Santos durante 37 anos foi operador de caminhão munck na Klarimar Eletricidade e residia no Bairro Jardim Moriá. Seu corpo está sendo velado neste sábado no Velório Municipal de Votuporanga e o seu sepultamento acontecerá, às 16h, no Cemitério e Crematório Jardim das Flores.

(Com informações da Funerária Luz e Vida)