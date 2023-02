Falece aos 63 anos Paulo Sérgio Zucolotto 

Faleceu nesta quarta-feira (15.fev), às 15h30, em Rio Preto, com 63 anos, o Sr. Paulo Sérgio Zucolotto. Natural de Santa Inêz do Ivaí/PR, residia atualmente em Rio Preto, onde atuava com o comércio de madeiras, mas foi em Votuporanga que residiu ao longo da sua vida, onde conquistou centenas de amigos.

Paulo Sérgio deixou os filhos: Gregori, Gabriele e Grasiela Ferreira Zucolotto; além das irmãs: Sandra e Sonia; as netas: Eloah e Antonela; além de demais familiares e amigos.

Seu corpo é velado no Velório Municipal Aldo Zara na manhã desta quinta-feira, local de onde sairá o féretro para sepultamento, às 16h, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.