Falece aos 62 anos a enfermeira Vera Leiko Ito Abe

Faleceu nesta sexta-feira (24), às 18h45, na Casa de Saúde Unimed, a Sra. Vera Leiko Ito Abe. Ela deixa o marido Carlos Sumio Abe, os filhos Nathalia Ito Abe e Gustavo Ito Abe, além dos irmãos: Maria Midori Ito Tamashiro, Sofia Missano Ito Marques, Helena Missao Ito de Lima, Marina Massae Ito Abe, Luzia Lurico Ito Hashimoto, Victor Akira Ito, Carlos Kaoru Ito e Antonio Satoshi Ito. Vera era a irmã mais nova da família.

Enfermeira Padrão formada na Faculdade de Ribeirão Preto, trabalhou na Unimed Votuporanga em projeto de saúde domiciliar; foi enfermeira chefe da Santa Casa de Votuporanga, participou de equipe da Secretaria Municipal de Saúde, além de ter sido professora da Unifev. Atualmente se encontrava aposentada.

De religião católica, era uma ativa associada do Clube Nipo Brasileiro de Votuporanga e teve como seu último endereço à Rua Minas Gerais nesta cidade.

Seu velório acontece neste sábado (25) no Velório Municipal de Votuporanga e o seu sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Municipal.