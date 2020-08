Faleceu nesta terça-feira, aos 57 anos, às 16h15, no Hospital de Base em Rio Preto, o Sr. José Cláudio Leal, o conhecido “Caíca”. Ele deixa a esposa Maria de Fátima Mota Leal. Motorista, natural de Votuporanga, teve como seu último endereço a rua Iguassú, 2041- Jardim Eldorado – Votuporanga. Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal nesta quarta-feira (26) de onde sairá o féretro às 15h para sepultamento no Cemitério Municipal de Votuporanga