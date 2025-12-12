Falece aos 53 anos Miriam Ferreira da Silva

Faleceu nesta sexta-feira, 12, na Santa Casa de Votuporanga, aos 53 anos, a Sra. Mirian Ferreira da Silva. Ela deixa o marido José Carlos Francisco da Silva, as filhas Monalisa e Maraísa, a neta Helena, a mãe Cícera Ferreira da Silva e os irmãos Matuzael, Miquéias, Milena, Misael, Mislene, Marcio e Jefferson. Operadora de caixa trabalhou na rede de Supermercados Porecatu. Evangélica, frequentava a Assembleia de Deus do Madureira.
Seu corpo será velado no Velório Municipal de Votuporanga partir das 15h desta sexta-feira e o seu sepultamento ocorrerá amanhã, 13 (sábado), no Cemitério Jardim das Flores, às 9h.