Falece aos 50 anos Alessandro Marco Pagliarani

Faleceu neste domingo (6) aos 50 anos, Alessandro Marco Pagliarani. Ele deixa a esposa Rosemeire Regina Topasso Pagliarani e os filhos Gustavo Henrique Pagliarani e Guilherme Henrique Pagliarani, além dos pais Luiz Antonio Pagliarani e Schirley Pagliarani, o cunhado Marcelo Zeitune (SAEV) e os irmãos Vanessa e Neto Pagliarani. Católico, cantava no Coral da Catedral Nossa Senhora Aparecida e era proprietário do Escritório de Contabilidade Santa Rita. Segundo informações, na manhã deste domingo ele foi trabalhar em se escritório passou mal por volta das 10h e foi socorrido, às 12h sofreu um infarto fulminante e não resistiu. O Velório acontece neste domingo a partir das 17h no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento será amanhã às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga