Falece aos 49 anos, a votuporanguense, Liliana Vacari Belone Daguer

Faleceu em Rio Preto na noite desta segunda-feira (31), aos 49 anos, a Sra. Liliana Vacari Belone Daguer. Ela deixa o marido Abrão Daguer (Posto Ipiranga / Rio Preto), além da mãe, a professora de Votuporanga Madalena Vacari Belone (Cursos Vacari). Liliana passou mal enquanto praticava exercícios físicos em uma academia, foi socorrida para um hospital, entrou em coma e teve parada cardíaca. Ela era Católica e frequentava a Paróquia Menino Jesus de Praga, do Pe. Silvio Roberto dos Santos. O velório aconteceu na manhã desta terça-feira e o sepultamento ocorreu às 11h do mesmo dia no Cemitério Jardim da Paz, naquela cidade.