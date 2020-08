Falece aos 38 anos Renata Peres

Faleceu neste domingo (02), as 2h30, no Hospital de Base em Rio Preto, aos 38 anos, a Sra. Renata Cristina Lemão Peres. Ela deixa o marido Douglas de Freitas Foresto e dois filhos: Rian e Miguel Carlos. Renata que trabalhava na secretaria da Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga, teve como ultimo endereço a Rua Rubens Zanini, 3280 – Cohab Crhis – Votuporanga. Seu corpo esta sendo velado neste domingo (02), no Velório Municipal de Votuporanga, local de onde sairá o féretro para sepultamento, As 17h00, no Cemitério Municipal de Votuporanga.