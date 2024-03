Faleceu na madrugada desta segunda-feira, 18, às 5h25, na Santa Casa de Votuporanga, aos 55 anos, o Sr. Antonio Gomes da Silva Júnior. Solteiro, trabalhava no Lar São Francisco de Assis, Bairro São João, no departamento administrativo financeiro. Seu corpo será velado hoje (18) das 11h às 15h no Velório Municipal, depois o corpo será transladado para Álvares Florence onde será sepultado no Cemitério Muncipal daquela cidade, às 17h.