Faleceu no Hospital de Amor em Jales, nesta sexta-feira (24) as 20h50 o Sr Ademir Grassato. Solteiro, natural de Votuporanga, teve como seu ultimo endereço a rua Valdimir Casa Grande, 2433 – Estação. Ademir Grassato era conhecido como “Papel” e trabalhava como pintor de automóveis em uma Funilaria e Pintura que fica na Avenida Vale do Sol. Grassato foi sepultado neste sábado, às 11h, no Cemitério Municipal de Votuporanga