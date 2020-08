Falece Ademilson Carlos Izaias

Faleceu no último dia 19, na Santa Casa de Votuporanga, às 04h50, aos 56 anos, o Sr. Ademilson Carlos Izaias. Ele deixa a esposa Lueli Perpetua da Silva Izaias, e as filhas: Pricila Silva Izaias e Juliana Aparecida da Silva Izaias. Natural de Votuporanga, teve como seu último endereço a Rua Roraima, 6177– bairro Jardim Marim, em Votuporanga. Seu corpo foi sepultado nessa quarta-feira (19), as 17h no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Falece Leonidia De Jesus Lopes

Faleceu no último dia 19, em sua residência, as 08h45, aos 90 anos, a Sra. Leonidia de Jesus Lopes. Viúva, deixa os filhos: Agenor Lopes, Eunice de Jesus Lopes Barbosa, Zisiel Lopes, Rosangela de Jesus Lopes Souza, Loide de Jesus Lopes e Laerte Lopes Sobrinho. Natural de Angical – BA, teve como seu último endereço a Rua Tobias Bueno Torres, 2405 – bairro Chácara Aviação, Votuporanga. Seu corpo será sepultado nessa quinta-feira (20), às 08h no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Falece Lisonel Januário Da Silva

Faleceu no último dia 18, na Santa Casa de Votuporanga, às 16h50, aos 88 anos, o Sr. Lisonel Januário Da Silva. Deixa a esposa Maria Das Dores Meireles, os filhos: Oripia Caetano Da Silva, Benedito Januário Da Silva, Aparecido Januário Da Silva, Cristiano Januário Da Silva, Maria Cristina Januário Da Silva, Eurípedes Januário Da Silva, Rosemeire Januário Da Silva, Luzia Caetano Da Silva e Maria Caetano J Silva (Falecida).

Natural de Palmeira Dos Índios – AL, teve como seu último endereço a Rua Josefina Galloro, 1531 – bairro Estação, em Votuporanga. Seu corpo foi sepultado nesta quarta-feira (19), às 10h no Cemitério Rosa Mística.

Falece Liodiva Rodrigues Seixas

Faleceu no último dia 18, no Pronto Atendimento Fortunata Germana Pozzobom, às 17h10, aos 83 anos, a Sra. Liodiva Rodrigues Seixas. Viúva, deixa os filhos: Maria Estela Seixas Ferreira, Devanira Donizete Seixas, Conceição Aparecida Seixas, Maria Das Graças Seixas, Marta Seixas, Madalena Seixas, Ana Lucia Seixas, Juliana Seixas e Jose Antônio Seixas (Falecido). Natural de Januária – MG, teve como seu último endereço a Rua Joaquim Inácio Nogueira, 3254 – bairro CDHU, em Votuporanga. Seu corpo foi sepultado nessa quarta-feira (19), às 10h no Cemitério Rosa Mística.