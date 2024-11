Falece a Sra. Iolanda Rossini

Faleceu neste sábado (16), aos 89 anos, a Sra. Iolanda Rossini. Ela deixa o marido Octavio Rossini, as filhas Elisa, Selma e Silvia, além dos netos Mariana e Osmair Rossini de Caires, atual presidente da SEARVO (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Votuporanga). O seu corpo ficou exposto para visitação pública no Velório Municipal de Votuporanga, mesmo local de onde saiu o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal de Votuporanga, ocorrido neste sábado (16) às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.