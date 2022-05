Falece a Professora Maria Leda Nabuco de Campos

Faleceu na madrugada desta segunda-feira (23), às 5h30, no Hospital Unimed, aos 84 anos, a Sra. Maria Leda Nabuco de Campos. Nascida em Neves Paulista em 29 de abril de 1938, deixa o marido Reynaldo Zaccara de Campos, as filhas Ana Carolina Nabuco de Campos e Leda Cristina Nabuco de Campos, além dos netos Paulo Eduardo Anzai, Sofia Anzai, Marco Antonio Lima e Álvaro Lima. Formada em Educação Física pela Universidade de São Carlos, foi professora do IE (Escola Manoel Lobo), Escola SAB, 3º Ginásio (Bairro do Café) e Fundação Educacional de Votuporanga. Católica, deixa os Irmãos Hernâni de Mattos Nabuco Filho e Maria Eugênia Camolesi Nabuco, casada com Éric Plaisance. Maria Leda Nabuco de Campos era filha do saudoso casal Hernani de Mattos Nabuco (ex-prefeito de Votuporanga) e Leda Camolesi Nabuco. Maria Leda Nabuco Campos foi também sócia proprietária da Escola de Educação Infantil Camorin.

Seu corpo será velado hoje (23) até às 20h, no Velório Sagrado Coração, que fica na avenida Republica do Líbano e será sepultado nesta terça-feira (24), às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.