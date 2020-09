Faleceu nesta terça-feira, 29, às 6h, em Campinas, aos 77 anos, a Sra. Rosane Schorr Martins Barbosa. Ela deixa o marido José Barbosa da Silva Filho, os filhos José Eduardo e Andreia, além de 4 netos. Professora, lecionou durante muitos anos na escola Mimo no Jardim Alvorada em Votuporanga. Seu corpo chegou no início da noite desta terça-feira, no Velório Municipal, local que ficará exposto até amanhã das 7h às 9h, para só assim ser sepultado no Cemitério Municipal de Votuporanga.