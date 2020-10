Falece em Votuporanga, aos 82 anos, a professora Adair Fernandes do Prado

Faleceu ontem às 16h, na Unimed Cooperativa de Trabalho Médico de Votuporanga, aos 82 anos, a Sra. Adair Fernandes do Prado. Viúva de Luiz Carlos Cardoso Pardo deixa os filhos: Márcia Prado Reina (Secretária Municipal de Saúde de Votuporanga), Wilson Prado, Coca Prado e Luiz Gustavo Prado, além de nove netos e uma bisneta.

Durante sua existência, o casal participou ativamente da vida social de Votuporanga tendo participado do Lions Clube Votuporanga, entidade da qual foram Governadores na década de 80; os dois foram fundadores do “Encontro de Casais” promovido pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, além de participarem de atividades filantrópicas no Centro Social de Votuporanga.

Dona Adair foi professora na Escola Estadual “Sarah Arnoldi Barbosa” (SAB), na escola Clary Brandão Bertoncini e se aposentou como Coordenadora Pedagógica do Colégio no Objetivo.

Natural de Nhandeara teve como último endereço a Rua Paraíba, 3125 – Patrimônio Velho – Votuporanga. Dona Adair completaria 83 anos neste sábado (24). Na tarde de ontem o Coca Prado, um dos seus filhos comentou: “Era uma mulher enérgica, a frente de seu tempo, generosa e mãe admirável”.

Em nota, a Prefeitura de Votuporanga/SP comunicou o falecimento e prestou condolências aos familiares.

Seu corpo está sendo velado nesta sexta-feira (23) no Velório Municipal, local de onde sairá o féretro às 15h, para sepultamento no Cemitério Municipal de Votuporanga.