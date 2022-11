Falcão promete criatividade para montar Santos competitivo: “Dar alegria ao torcedor” 

Novo coordenador de futebol do clube fala pela primeira com a imprensa; ele avalizou a contratação de Odair Hellmann e agora busca reforços para a equipe.

Novo homem forte do futebol do Santos, Paulo Roberto Falcão atendeu a imprensa em coletiva virtual na tarde desta quinta-feira (17.nov), logo após cancelar a entrevista presencial por conta do resultado positivo para covid-19.

Em seu primeiro ato no CT Rei Pelé, o coordenador deixou claro que trará reforços, mas falou em ser criativo para fazer com que a equipe seja competitiva na próxima temporada.

“Estamos conversando muito. Vamos ter agora uma conversa com eles (comissão técnica). Vamos ter uma lista de jogadores, vou fazer um raio-x em relação a isso. O torcedor do Santos sofre quando as coisas não andam bem. Eu estou nesse mundo do futebol por pelo menos 50 anos, convivo com isso. A única coisa tenho convicção é de que temos que fazer todo o possível (para fazer o Santos forte)”, disse Falcão aos jornalistas.

Diagnosticado com covid-19, o dirigente está em um hotel de Santos, cumprindo isolamento social e acompanhado pela equipe médica do clube. Assintomático, Falcão tem uma agenda apertada nos próximos dias. Ainda nesta tarde, o coordenador conversa com a nova comissão técnica para analisar o atual elenco e criar uma lista de prioridades de reforços.

Na visão de Falcão, o clube da Vila Belmiro pode sim voltar a ser protagonista no cenário nacional. Para que isso aconteça, no entanto, é necessária muita criatividade para gerir o departamento de futebol com um orçamento bem menor do que concorrentes da Série A, como são os casos de Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians.

“Temos que procurar jogadores que podemos ver rendimento. Queremos um time intenso e competitivo. Esse é o nosso desafio. Buscar jogadores no mercado, entender o que precisamos, não correr o risco no mercado. Vamos começar esse trabalho a partir de hoje à tarde. Vamos começar a montar, já temos jogadores nesta lista.”

“O que a gente quer é que o jogador dê o maior esforço dentro de campo, que se entregue, que dê 100% dele. Prometer vitórias independe de nós porque não temos controle. Temos controle de um bom treino, uma boa alimentação, cuidar dos jogadores. Isso está na nossa mão, mas agora o que pode acontecer não temos como saber. Temos que tentar dar alegria ao torcedor do Santos, temos que ser intensos e lutar por isso”, completou.

Fora a entrada no mercado em busca de novos nomes para o elenco do Peixe, Falcão também mostrou estar atento aos talentos das categorias de base. O coordenador assistiu aos jogos do time sub-20 com o Corinthians na final do Paulistão e traçou elogios aos garotos.

A tendência é de que alguns deles, como Miguelito, Jair Cunha e Ivonei possam ser oficialmente promovidos no ano que vem.

“Vou conversar com os profissionais que lá estão, tenho admiração pela base, pelos guris que começam a ter o sonho de jogar em um grande time. Eu comecei no Internacional com onze anos, o meu primeiro treino tinha mais de 300 garotos. O meu irmão Pedro, muito torcedor do Santos, me levou lá. Fui aprovado, sei do seu sonho e convivi com essa gurizada. Precisamos ter muito cuidado. Tratar bem as pessoas que jogam bem não é difícil, difícil é administrar todos.”

“Os maiores talentos sempre tiveram jogadores que deram tranquilidade para serem artistas principais. Temos que ter coadjuvantes, não menos importantes na condução do time. Precisam ter compromisso, mas serem blindados também. Eu vi o jogo do sub-20, gostei de alguns jogadores. Odair também assistiu. Vamos tentar ser rápidos nisso, levando em conta a dificuldade econômica. Temos que ser criativos para montar um bom time.”

*Com informações do ge