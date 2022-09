Fake News: PM de SP não fez cartaz sobre sequestradores que usam crianças e idosos para atrair vítimas 

Mensagem circula há 5 meses nas redes sociais, mas ganhou força novamente até em canais de notícias; corporação afirma que não fez cartaz e que mensagem é falsa.

Há cinco meses circulam nas redes sociais um cartaz atribuído à Polícia Militar de São Paulo com orientações para se prevenir de um golpe usado por sequestradores. Segundo a mensagem, os criminosos usam crianças e idosos para atrair vítimas ao cativeiro.

A mensagem falsa diz: “Alerte seus familiares, especialmente, filhos, sobrinhos, e também filhos de amigos, os próprios amigos, conhecidos, principalmente aqueles que sempre saem а noite. Se encontrarem uma criança chorando, ou um idoso em qualquer lugar, dizendo que está perdido, que tem o endereço nas mãos, mas não sabe ir para casa e pedir para você levar até no endereço citado não leve!!! Solicite imediatamente uma viatura policial para que esta faça a entrega da criança no endereço fornecido. Nunca siga até о endereço indicado! Este é um novo método de sequestro, em que você leva a pessoa ao endereço dado e lá estão marginais para tomar o seu carro e sequestrá-lo, levando-o para о cativeiro ou para sacar dinheiro em caixas eletrônicos. A imaginação dos marginais para o mal não para. O pior é que que estão envolvendo crianças e idosos!! Esta modalidade de crime já vem ocorrendo em vários estados do Brasil. Repasse por favor! Não custa nada ter cuidado.”

A Polícia Militar afirma que não publicou o cartaz. “A PM informa que não divulgou tal comunicado. Em caso de emergência, as equipes da PM podem ser acionadas pelo 190. A viatura mais próxima irá até o local e prestará o atendimento ao solicitante.”

*Com informações do g1