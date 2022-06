Fagner volta nos braços da torcida e vira opção para clássico no Corinthians 

Fiel vibra com retorno do lateral, que diz ainda sonhar com a Copa do Mundo.

Aos 34 minutos do segundo tempo, a torcida do Corinthians ficou de pé para aplaudir a entrada de Fagner no jogo contra o Goiás, neste domingo (19.jun), na Neo Química Arena. Era o retorno do lateral-direito após 11 jogos longe dos gramados devido a uma entorse no tornozelo direito.

Um dos pilares do elenco, Fagner ficou um mês e meio fora e fez falta à equipe. Neste período, Rafael Ramos foi quem o substituiu. João Pedro e Mantuan também foram utilizados em algumas ocasiões.

“É motivo de felicidade estar retornando. Foram seis semanas difíceis, nenhum atleta gosta de ficar lesionado, no departamento médico. Muita gente acha que é cômodo, mas é chato, bem desagradável ficar de manhã, de tarde e de noite no clube, sem paciência, querendo ajudar, estar dentro de campo, que é o seu habitat natural”, afirmou o jogador após o jogo.

“A parte física é normal sentir um pouquinho, mas foi maravilhosa a atmosfera, maravilhoso o carinho da torcida e poder retornar no nosso estádio, ao lado do torcedor e da minha família. Não teria forma melhor para acontecer. Agora é ir melhorando no dia a dia para voltar o mais rápido possível ao normal”, acrescentou.

A presença de Fagner no time titular na próxima quarta-feira, às 21h30, diante do Santos, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, ainda é uma incógnita.

Em entrevista coletiva, o técnico Vítor Pereira afirmou que a decisão será em conjunto com o jogador.

Fagner seguiu a linha do que foi dito pelo treinador. A última vez em que ele jogou por 90 minutos foi na vitória sobre o Boca Juniors, pela fase de grupos da Libertadores, no dia 26 de abril.

“Acho que isso é jogando. Não adianta falar se dá ou não, depende de como vai ser o decorrer do jogo, a demanda do jogo, tudo pode acontecer dentro de uma partida, você pode se desgastar mais ou menos dependendo do que acontecer”, comentou.

Esperança de Seleção?

Voltar a jogar com frequência e com mais tempo em campo ajudará a deixar Fagner na mira da seleção brasileira. Mais distante das últimas convocações, o lateral-direito não descarta um retorno para o time de Tite, que esteve no estádio neste domingo para ver o jogo contra o Goiás.

Com a concorrência em baixa para a posição, Fagner ainda sonha disputar a Copa do Mundo no final do ano.

“Todo atleta sonha ir para a Copa do Mundo, eu sonho retornar para a Seleção. Mas é o que sempre digo: tenho que estar bem no Corinthians, ajudando minha equipe da melhor forma. Ajudar o Corinthians sempre vai ser meu principal objetivo, a Seleção vem como segundo plano. Se tudo der certo e eu estiver bem aqui, vai ser uma consequência. É continuar trabalhando, com a cabeça no lugar, para que as coisas aconteçam”, disse.

Copa do Brasil

Além de tentar sair na frente na disputa pela vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians tenta dar fim ao jejum de ainda não ter vencido nenhum clássico paulista nesta temporada. Foram cinco derrotas e um empate.

Na única vez em que enfrentou o Santos neste ano, a equipe comandada por Vítor Pereira foi derrotada em casa, por 2 a 1, ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista.

“Isso é coisa que fica como tabu, a gente tem que entrar em campo independentemente de ser o Santos ou o Goiás e fazer o melhor para vencer. Não vencemos clássicos no ano, mas isso não representa tudo que estamos fazendo. Estamos numa crescente, fazendo um grande trabalho. É pensar nos 180 minutos, não só em um jogo, ter cabeça fria para fazer grandes jogos e conseguir nossos objetivos”, analisou Fagner.

*Com informações do ge