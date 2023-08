Fagner trata lesão, Mosquito volta, e Corinthians preserva seis contra o Cruzeiro 

Corinthians abre segundo turno diante da Raposa, no Mineirão, na noite de sábado, pela 20ª rodada.

O Corinthians finalizou nesta sexta-feira a preparação para o duelo com o Cruzeiro, sábado, às 21h, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na reabertura do returno.

Fagner, que sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda na eliminação contra o São Paulo, na última quarta-feira, será desfalque. Ele já iniciou tratamento no CT Joaquim Grava.

Por conta do jogo de terça-feira diante do Estudiantes, pelas quartas de final da Sul-Americana, na Neo Química Arena, Vanderlei Luxemburgo decidiu poupar seis jogadores: os zagueiros Gil e Murillo, o lateral Fábio Santos, os meios-campistas Maycon e Renato Augusto e o atacante Yuri Alberto.

Um possível Corinthians para enfrentar o Cruzeiro pode ter Cássio, Bruno Méndez, Lucas Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo, Fausto Vera e Giuliano; Rojas, Wesley e Felipe Augusto.

Quem aparece na lista pela primeira vez no ano é Gustavo Mosquito, já recuperado de cirurgia no joelho direito. Foram dez meses de ausência das partidas.

Com 23 pontos na tabela, o Corinthians chega ao fim de semana na 14ª colocação no Brasileirão.

Veja a lista de relacionados:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli

Laterais: Léo Mana, Matheus Bidu e Rafael Ramos

Zagueiros: Bruno Méndez, Caetano, João Pedro e Lucas Veríssimo

Meio-campistas: Biro, Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Giuliano, Matheus Araújo, Matias Rojas, Roni e Ruan Oliveira

Atacantes: Adson, Felipe Augusto, Giovane, Gustavo Mosquito, Pedro, Romero e Wesley

