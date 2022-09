Fábio Santos vai em busca de final inédita pelo Corinthians com renovação acertada 

Lateral-esquerdo terá vínculo ampliado no fim do ano.

Um telefonema da diretoria do Corinthians para o empresário de Fábio Santos praticamente sacramentou a renovação contratual do lateral-esquerdo para 2023. Com vínculo até dezembro, ele assinará por mais um ano, em acordo que será divulgado pelo Timão ao término da temporada.

Perto de completar 37 anos – faz aniversário na sexta-feira, dia 16 –, o jogador volta ao time titular nesta quinta-feira, diante do Fluminense, no segundo e decisivo jogo da semifinal da Copa do Brasil, às 20h, na Neo Química Arena. No domingo, contra o São Paulo, ficou no banco para Piton jogar.

O acordo praticamente sacramentado já havia sido divulgado pelo próprio presidente Duilio Monteiro Alves na festa de aniversário do clube, em 1º de setembro. Faltam apenas a assinatura e o anúncio.

A renovação é vista como um prêmio para o jogador mais velho do elenco – e que, mesmo com limitações físicas naturais da idade, tem sido importante e decisivo quando está em campo. No ano, fez 31 jogos e marcou cinco gols, sendo quatro de pênalti e um de cabeça. O reserva Lucas Piton jogou 43 vezes, com um gol e quatro assistências.

Campeão da Libertadores e do Mundial em 2012, Fábio Santos tem também os títulos do Paulista de 2013, da Recopa de 2013 e participou de dois Brasileiros, o de 2011 e parte do de 2015.

Uma taça de Copa do Brasil, portanto, seria inédita pelo clube. Aliás, disputar a final do torneio pelo Timão também seria inédito para ele, que foi vice-campeão em 2016, jogando o torneio pelo Atlético-MG. Na ocasião, o título ficou com o Grêmio de Luan e Ramiro, comandado pelo técnico Renato Gaúcho.

Com 309 partidas com a camisa do Timão, Fábio Santos está em 32º no ranking de quem mais jogou pelo clube.