Fábio Santos se despede do Corinthians em jogo contra o Inter; clube planeja homenagens 

Lateral-esquerdo de 38 anos fará o último jogo da carreira neste sábado, na Neo Química Arena, e nem viaja para enfrentar o Coritiba na última rodada do Brasileirão.

Fábio Santos colocará um ponto final em sua história como jogador de futebol no jogo entre Corinthians e Internacional, neste sábado, às 18h, na abertura da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 38 anos, ele não irá para Curitiba, na última rodada contra o Coritiba.

Dono de seis títulos com a camisa do Timão (Brasileirão de 2011 e 2015; Paulistão de 2013; Libertadores e Mundial de 2012 e Recopa de 2013), o lateral-esquerdo deixará o Corinthians com 374 jogos disputados, na condição de 22º jogador com mais partidas disputadas na história do clube.

Muito identificado, Fábio receberá homenagens em sua despedida na Arena.

As honrarias devem contar com referências no telão, entrega de presentes para o jogador e, caso o clube repita o que fez com Danilo e Emerson Sheik em 2018, com a presença das taças conquistadas por ele.

Muito querido no grupo, Fábio Santos foi homenageado pelos jogadores ainda na roda do vestiário depois da vitória por 4 a 2 contra o Vasco, em São Januário. Um dos líderes do time, o camisa 6 tinha como objetivo principal terminar a carreira de uma forma “honrosa”, evitando um rebaixamento.

Sem Fábio, o Corinthians iniciará 2024 com dois nomes na posição até o momento: Matheus Bidu, que chegou neste ano e vive temporada de altos e baixos no Timão, e Hugo, jogador que teve destaque no Goiás e que foi contratado pela gestão Duilio Monteiro Alves a poucos dias do fim do mandato.

*Com informações do ge