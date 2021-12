F1: Hamilton é favorito no GP da Arábia Saudita e para campeão da temporada

Segundo análise da Betfair, Hamilton é favorito para GP seguido por Max Verstappen.

Depois de obter duas importantes vitórias consecutivas nos Grandes Prêmios do Brasil e do Qatar, Lewis Hamilton segue como favorito na Fórmula 1. Mas a próxima prova da temporada deve ter grande emoção já que, dependendo da combinação de resultados, o holandês Max Verstappen pode confirmar seu primeiro título – mas, para isso, ele precisa marcar 18 pontos a mais que o inglês na corrida. Isso só aconteceu uma vez nessa temporada, em Mônaco.

Hamilton é o favorito para vencer o GP da Arábia Saudita, que será disputado neste domingo, 5 de dezembro. O inglês heptacampeão conta com 66% de probabilidade de vencer a prova, de acordo com a Betfair – a plataforma pagará R$ 1,50 para cada real apostado em Hamilton, de acordo com a cotação desta sexta.

Na sequência, com 33% de chances na análise da Betfair, aparece Max Verstappen, que lidera a temporada e pode acabar com as chances de Hamilton levar seu oitavo título.

Valtteri Bottas completa o top 3 com 7% de chances na análise da Betfair, seguido por Sergio Perez com 4%.

Confira a lista de favoritos à vitória no GP da Arábia Saudita, de acordo com a Betfair:

Lewis Hamilton (Mercedes) – 66%

Max Verstappen (RBR/Honda) – 33%

Valtteri Bottas (Mercedes) – 7%

Sergio Perez (RBR/Honda) – 4%

Também para o título de campeão da Fórmula 1 na temporada 2021, Lewis Hamilton aparece com as maiores chances – 62% -, seguido por Verstappen com 47% na análise da Betfair.