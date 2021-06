F1 cancela GP de Singapura devido às restrições da pandemia

Ausente do calendário de 2020 da categoria por conta da crise sanitária mundial, etapa estava prevista para ser realizada em 3 de outubro; país registrou casos da variante indiana do coronavírus.

Pelo segundo ano consecutivo, o GP de Singapura será ausência no calendário da Fórmula 1 devido às restrições provocadas pela pandemia do coronavírus. A etapa asiática, que seria realizada em 3 de outubro, foi afetada pela alta de casos de Covid-19 na região nos últimos dois meses.

Este é o terceiro cancelamento que a categoria enfrenta em decorrência da crise sanitária em 2021; o GP do Canadá e a etapa da Turquia também foram cortados da atual temporada.

– Entendemos que nossos fãs estavam ansiosos por mais uma edição do GP de Singapura. Cancelar o evento pelo segundo ano foi uma decisão incrivelmente difícil, mas necessária – explicou Colin Syn, diretor da etapa.

As primeiras mortes por Covid-19 em Singapura no ano de 2021 foram registradas em abril. O país, que chegou a ser exemplo no controle da pandemia, registrou 248 novos casos de infecção na última semana de maio, dentre os quais foi detectada a variante indiana do vírus.

Isso levou o governo a impor restrições voltadas para os terminais de viagens, além de separar passageiros e voos de acordo com a classificação de risco das regiões de origem.

– Continuamos a trabalhar com todos os promotores nesses tempos fluídos, e temos muitas opções para adaptar, se necessário – garantiu um representante da F1.

Colin Syn lamentou a impossibilidade da realização da etapa sem a presença do público diante dos protocolos adotados pelo governo de Singapura:

– Não poderíamos entregar um evento completo que os torcedores esperam ao longo dos anos por resguardar a saúde e a segurança dos fãs, voluntários e staff. Precisamos ser responsáveis, cautelosos e prudentes, tendo a segurança como nossa principal preocupação. Estamos gratos pelo apoio e não é necessário dizer que estamos ansiosos pelo retorno seguro da Fórmula 1.

*Com informações do GloboEsporte