Extra Centro Automotivo foi reinaugurado no último sábado

A empresa, que já trabalha há mais de 6 anos com a prestação de variados serviços mecânicos, agora é credenciada Bosch Car Service.

Já está funcionando em seu novo endereço o Extra Centro Automotivo, agora oficina credenciada Bosch Car Service. O local, que conta com profissionais treinados na Bosch, possui um ferramental específico e equipamentos de última geração para diagnósticos precisos em variados tipos de reparos em veículos.

A reinauguração do novo espaço (prédio próprio) aconteceu no último sábado com um coffee break, onde o casal proprietário Márcio Bucalon e Adriana Brito, recepcionou familiares, clientes e amigos.

A empresa está instalada no alto da Rua Amazonas, 4646, entre as ruas Amapá e Guaporé, no bairro Santa Luzia, numa área construída de 400 m² com elevadores e diversos equipamentos para atender vários veículos ao mesmo tempo, com a comercialização de pneus novos, alinhamento e balanceamento, freios, suspensão, ar condicionado, baterias, troca de óleo, além de uma completa gama de serviços mecânicos.

Ao jornal Diário de Votuporanga Márcio Bucalon da Silva explicou sobre as novidades do novo espaço: “Estamos agora em um ambiente novo, projeto da Bosch, moderno e bem mais prático para melhor atender nossos clientes com qualidade e muito profissionalismo. Nossa equipe, após intensos treinamentos na Bosh, está apta para realizar variados atendimentos. Deixo aqui o convite para que todos venham conhecer o nosso novo espaço”.

O Extra Centro Automotivo fica na Rua Amazonas, 4646 – Santa Luzia.

Horários de atendimentos: de segunda à sexta-feira das 7h30 às 11h; e das 12h30 às 18h.

Telefones: (17) 3422- 5001 e (17) 99134-1063.