Exposição no Shopping Cidade Norte em Rio Preto celebra a chegada da Primavera

A realização da exposição ‘Jardim Cidade Norte’ já virou tradição com a chegada da Primavera. O nosso público aguarda ansioso para comprar plantas e flores com preços acessíveis. É uma ótima oportunidade para adquirir espécies que não são encontradas facilmente em Rio Preto”, disse a gerente de marketing do Shopping Cidade Norte, Elaine Morília, reforçando ainda o quanto está no DNA do centro de compras os eventos culturais e que promovem o meio ambiente.

Organizada em parceria com a loja Plant Garden, referência em paisagismo na cidade e de propriedade do empresário Douglas Zanetti, esta é a quinta vez que a mostra é realizada no Shopping Cidade Norte, sempre em setembro, celebrando a chegada da Primavera, estação das flores.

A diversidade das plantas chama a atenção do público. Desde as plantas mais conhecidas, como as “Suculentas” – febre entre os colecionadores –, passando pela beleza das “Rosas do Deserto”, até as plantas exóticas como, por exemplo, a “Begônia Maculata”, planta de meia luz que tem folhas cheias de bolinhas brancas.

Como diferencial desta edição, a exposição traz opções de cachepots e pendentes, plantas ornamentais procuradas pelos apreciadores do conceito “Urban Jungle”, que propõe trazer a experiência do verde para dentro de casa.

Além da exposição e venda das espécies, uma profissional especializada em paisagismo fica disponível no local para tirar dúvidas e esclarecer detalhes sobre o plantio e cultivo das diferentes espécies.

Exposição: Jardim Cidade Norte