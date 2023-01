Exposição com fotos do HB de Rio Preto segue até dia 31 em SP

A exposição é projeto da ViaQuatro, concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 4-Amarela, em parceria com a Usina Cultural e o Ministério do Turismo.

O Hospital de Base de Rio Preto e as emoções de seu dia a dia, com as interações entre médicos e demais profissionais de saúde com os pacientes, estão retratadas na exposição fotográfica Superações, que acontece até a próxima terça-feira na estação do metrô Higienópolis-Mackenzie, em São Paulo.

A exposição é projeto da ViaQuatro, concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 4-Amarela, em parceria com a Usina Cultural e o Ministério do Turismo, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e a ONG ImageMagica. Ela reúne fotografias de André François realizadas nos corredores da do Hospital de Base de Rio Preto durante vários dias.

Referência na região e até mesmo na América Latina, o HB atende 102 cidades, que concentram mais de 2 milhões de habitantes. As histórias de vida que circulam nos seus leitos são emocionantes: desde um reencontro de crianças e adolescentes vindos de várias partes do Brasil que conseguiram um transplante de coração até os menores bebês recém-nascidos da unidade neonatal. Tudo isso permeado pelos profissionais mais experientes que se dedicam ao ensino dos mais jovens, que estão estudando e se formando em breve.

Todas as narrativas retratadas nesta exposição foram registradas por François, que acompanha centros de saúde em todo o Brasil e vários países do mundo desde 2006. A sensibilidade de suas imagens mostra esse cuidado realizado diariamente dentro da instituição e inspira a nova geração que chega para realizar este belo e importante trabalho na área da saúde.

Ao final, registros dos profissionais do hospital, seus pacientes e familiares trazem um olhar de quem vive essa realidade no dia a dia, superando desafios e levando amor para o próximo.

Portanto, é desta forma que nascem as imagens expostas na Linha 4-Amarela. Elas estarão disponíveis durante todo o mês de janeiro, na estação Higienópolis-Mackenzie, para quem quiser conferir.

Exposição – Projeto: Superações

Local: Estação Higienópolis-Mackenzie: 1 a 31 de janeiro

Endereço: R. da Consolação – Consolação, São Paulo/SP, 01220-010

Sobre a Usina Cultural

A Usina Cultural realiza projetos culturais e educacionais com foco nas artes visuais e entretenimento. A empresa já levou oficinas de fotografia para diversas instituições públicas do país a fim de promover a reflexão sobre temas relevantes por meio do uso da imagem.

Sobre a ViaQuatro

A ViaQuatro é a concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo e o primeiro contrato Parceria Público-Privada (PPP) assinado no país. Na América Latina, a Linha 4-Amarela é pioneira no uso do sistema driverless, operação automática sem a presença de condutor dentro do trem, que permite a supervisão permanente de velocidade, conferindo mais segurança e precisão à operação.