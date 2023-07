Exporama 2023 começa nesta quarta-feira

Um dos mais importantes eventos do Brasil, a Exporama chega à 45ª edição com shows de Hugo & Guilherme, Ana Castela, Zezé Di Camargo e Guilherme & Benuto.

Iturama é a capital nacional do rodeio nos próximos dias. A partir desta quarta-feira, 5 de julho, até domingo, 9 de julho, a Exporama promete atrair uma legião de apaixonados pelo sertanejo no parque de exposições “Edilson Lamartine Mendes”, em Iturama. O evento chega à 45ª edição e ganha uma edição turbinada em 2023 com os melhores artistas da atualidade do sertanejo e os principais competidores do rodeio. A festa é realizada pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Iturama.

Abertura

Os trabalhos musicais serão abertos nesta quarta-feira, 5, pela dupla sertaneja Hugo & Guilherme. Os sertanejos prometem fazer uma verdadeira mágica no palco igual a música homônima que integra o DVD “Original”. O repertório reunirá ainda faixas como “Mal Feito”, em parceria com Marília Mendonça, “Metade de mim” e “Nem Que Seja Chorando”.

A boiadeira mais famosa do Brasil, Ana Castela, faz show nesta quinta-feira, 6, em Iturama, e ela promete uma apresentação bem animada. “Os ituramenses podem esperar do seu show com músicas de todos os estilos e muita animação. Espero que todos se divirtam, assim como eu. Oi, galera de Iturama, a boiadeira tá chegando hein. Daqui a pouco estamos juntinhos pra fazer um lindo show”, afirma a artista. O repertório vai reunir diversos sucessos, como “Nosso Quadro”, “Boiadeira”, “Pipoco”, “Palhaça” e “Roça Roça”.

A programação musical continua com Zezé Di Camargo na sexta-feira, 7. Neste show solo, o artista goiano apresentará o projeto individual “Rústico”, em que reúne músicas inéditas e sucessos da carreira. Já sábado, 8, a atração é a dupla Guilherme & Benuto, com seu repertório formado por faixas como “Haja Colírio”, “Duas Três” e “Assunto Delicado”.

Apresentações extras

Após as apresentações no palco principal, a festa segue para a boate Cabana. Mayke & Rodrigo e DJ Santtorini se apresentam nesta quarta, 5. Já na quinta, 6, será a vez de PH & Michel e DJ Pedrini. Na sexta, 7, a festa na boate será animada por Luiza Martins e DJ Leozin. Já no sábado, 8, as atrações confirmadas são Kelvin Gustavo, DJ Einstein, OldBoys, Vinicius Pardini e DJ Patrick.

Realização

O presidente do Sindicato, Saulo Elson Diniz, afirma que a Exporama será realizada com uma estrutura diferenciada. “Um dos pontos positivos da festa é que o recinto, onde acontecem os shows, é coberto. Mais uma vez, organizamos tudo com muito carinho para receber o público. Fizemos questão de criar uma grade de shows com os artistas mais pedidos e tocados nas rádios do País, para garantir as melhores apresentações em cinco dias de festa”, afirma.

Rodeio

Mais uma vez, a Exporama valoriza a cultura do rodeio, que é algo muito forte no interior de Minas Gerais. O evento resgata as tradições do campo, fomenta a profissão dos atletas de montarias em touros e cavalos, além das provas Team Roping e Team Penning, e leva entretenimento para a população. As semifinais e finais das provas acontecem no domingo, 9. Neste dia, a entrada da festa será gratuita. Kaká Barretos e Leonardo Selestrino são os comentaristas confirmados na 45ª Exporama.

Diversão e negócios

Entre os outros atrativos do evento estão a praça de alimentação e o parque de diversão para toda a família. Além disso, a Exporama reforça a sua vocação para o negócio com estandes de expositores com produtos e serviços para o setor agropecuário, valorizando a tecnologia e o empreendedorismo. O Sicoob (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil) é um dos expositores confirmados. Para entrar no parque de diversões, praça de alimentação e expositores, a entrada é gratuita todos os dias.

Ingressos

Os ingressos para assistir aos shows podem ser adquiridos no site www.guicheweb.com.br/exporama2023 ou em pontos de vendas físicos em Iturama (Sede do Sindicato, Prática Imobiliária, Da Casa Supermercado, Supermercado Frigobem 1 e 2, Supermercado Kar Frios, Prime Conveniência, Posto Primus, Owzaadia Boutique, Mariah Acessórios e Serv Festas Disbel). Informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefones (34) 3411-0245.

