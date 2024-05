Expô Fernandópolis traz na noite deste sábado o cantor Luan Pereira

A programação de hoje (sábado,25) no palco da Expo Amanhecer neste traz o canto Luan Pereira, para complementar sobem no mesmo palco na sequência, João Gustavo & Murilo, Kleo Dibah e Baile do Mario. As vendas dos convites online podem ser feitas pelo site: www.guicheweb.com.br

Rodeio

Para rodeio em touros estão confirmadas as boiadas da Cia de Rodeio Neto Taquaritinga e Cássio, Cia de Rodeio Viais e Escatolin. Para a modalidade cutiano estão confirmadas as tropas: Zé Ricardo, Vale da Piedade, Tropa LR e Decão. A madrinheira será Kelly Trindade e o Cowboy. A semifinal acontece hoje (sábado e a grande final no domingo.

PAVILHÃO DO COMÉRCIO tem exposição de carros antigos

Participam este ano, 18 empresas do Comércio e são elas: Ouro Tintas; Lar Solar Tec; Empório do Fumo; Seba Auto Peças; Nura Núcleo de Reparadores automotivos; MG Cenografia; Claro; AZS Seguros; InfoBrasil; Celeiro Agro e Pet; Prefeitura de Fernandópolis Trânsito e Turismo; Pedra Bonita Cachaça; Elshaday Distribuidora e Atacadista; Flash Net; Close Kids Fotografia Digital; Barraca do Tico; BenSaúde e AVCC.

Além dos estandes também haverá uma exposição de carros antigos no meio do Pavilhão, com modelos diferentes. Sao cerca de 20 veículos entre eles, uma réplica do “Shelby Cobra”.

O Pavilhão do Comércio e da Indústria estará aberto todos os dias das 18h30 às 22h30.